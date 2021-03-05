Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Korgeneral Erbaş'a övgü: Duruşu ile çok farklı bir insandı

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter dün akşam kalkıştan yarım saat sonra düşmüş; Erbaş dahil 11 askerimiz şehit düşmüştü. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"Tevazu sahibiydi"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler." dedi.

GÜNDEM Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir

FETÖ ile mücadeleye ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Osman Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin tanıklık yaptığı davada "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır" ifadelerini kullanan Erbaş, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığı 2010'da terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı.

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OYNAT 00:53 Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Şehit Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ ile mücadeleye ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi

GÜNDEM Şehit Korgeneral Erbaş'ın ablası: Gecesini gündüzüne katardı vatan sağ olsun