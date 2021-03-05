Şehit Korgeneral Erbaş'ın ablası: Gecesini gündüzüne katardı vatan sağ olsun

Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş'ın acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı. Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu.

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Şehit Erbaş'ın doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa, ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti" diye konuştu.

GÜNDEM Şehitler için ilk tören Elazığ'da

FOTOĞRAF 12 Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü. Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu. Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı. Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi. Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu. Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 23 Bitlis’in Tatvan kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in (49) ailesine acılı haber verildi. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir’in şehadet haberini Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi’nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir’e verildi. aberin ardından ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını, yetkililer ile yakınları teselli etti. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Demir’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ile Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal’ın şehadet haberi, Ankara’daki evlerine ulaştı. Şehit Gökhan Uysal’ın biri 40 günlük 2 evladı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Aydınyer’in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan bir diğer asker de Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Uysal’ın acı haberi Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğunu eve gelen askeri yetkililerden öğrenen Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu. Uysal’ın, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun baba ocağına şehadet haberi verildi. Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, Şehit Ömer Umulu’nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştırdı. Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu’nun 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli çocuklarının olduğu öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kureş'in 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi. 11 eve şehit ateşi düştü: Bayraklar asıldı gözyaşları sel oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin şehadet haberleri ailelerine verildi. Acı haber sonrası şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, evler ve sokaklar da Türk bayraklarıyla donatıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Bingöl’den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirildi. Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi. Helikopter kazasında şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ’a getirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi. BiP'te paylaş

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