Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?
DÜNYA
Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar: Batı adeta çomak sokuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar: Batı adeta çomak sokuyor

Film gibi

Film gibi

​17 yıldır anne olmak istiyordu: Aynı gün iki şey öğrendi.
İmparatorluğun zor yıllarının hükümdarı

İmparatorluğun
zor yıllarının hükümdarı

İkinci Abdülhamid devleti 33 yıl ayakta tutmayı başardı.
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

Vatandaşın yüzde 60'ı devlet hastanelerinden memnun.

​Karnındaki bebek erkek olsun diye yaptıkları şey pes dedirtti.

Hesaplara yatacak en düşük ve en yüksek rakam.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.