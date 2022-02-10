Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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