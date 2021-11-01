Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona Yunanistan uyarısı Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Yunanistan uyarısı: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok

G-20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Roma'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının detaylarını Türkiye dönüşü uçaktaki gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Rafale uçak alması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyardığını ve "Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok" dediğini aktardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona Yunanistan uyarısı: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MACRON, DEDEAĞAÇ'TAKİ ÜSSÜ SAHİPLENEMEDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan ve Fransa arasında yapılan anlaşma uyarınca Yunanistan Fransa'dan Rafale uçak alıyor, fırkateynler alıyor. Diğer taraftan olası çatışma durumunda belli açılardan Yunanistan ile beraber etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdiler. Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi.

"BUNLARIN PARASI YOK DEDİM PARALARI VAR DEDİ"

  • Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.' 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız."

"YUNANİSTAN, İSRAİL, KIBRIS RUM KESİMİ OLMAYACAK, ŞARTIMIZ BU"

"Libya ile ilgili Berlin Konferansının bir benzerini Paris’te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki “Berlin’de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi… Bunların katılacağı bir Paris Konferansına biz katılamayız.” Durdu ve “Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek” dedi. Ben de “Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız” dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabi bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."


Erdoğan: Biden'dan F-16 tedariki konusunda olumsuz bir yaklaşım görmedim
GÜNDEM
Erdoğan: Biden'dan F-16 tedariki konusunda olumsuz bir yaklaşım görmedim
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.