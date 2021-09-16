Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe döneminin, Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını ifade etti. Erdoğan, "Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır" dedi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2021, 16:46 Son Güncelleme: 16 Eylül 2021, 16:55 AA