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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e doğum günü telefonu

18:184/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Miçotakis - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Miçotakis - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirip doğum gününü kutladı. İki lider görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

"Dostluk ve müttefiklik daha da gelişmeli"

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiryakos Miçotakis
#Yunanistan Başbakanı

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