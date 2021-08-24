Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'orman yangını' tepkisi: Hiçbir izahı yoktur

ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentleşmede yaşanan sorunlara değinerek, Türkiye'nin yeni şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimize, sporcu, işçi ve girişimci kardeşlerime, milletimizi dünyanın çeşitli noktalarında temsil eden gençlere selam gönderiyorum.

Allah'a bize böyle bir gençlik nasip ettiği için binlerce kez hamd ediyorum.

Bu salonda 15 Temmuz gecesi darbecilere meydan okuyan milletimizin yüz akı bir gençlik görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikle yol yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

REKLAM

Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınları daha parlak olacak.

Bu millet çalışan, üreten gençlere sahip olduğu sürece geleceğe umutla bakacaktır.

Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen bu sancılı süreci başarılı şekilde yürütmüştür. Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelere teşekkür ediyorum.

Sel ve yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır. İlgili kurumlarımız çalışmalarını başlatmıştır.

Milletin ciğerini yaralayan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur. Yanan orman, giden canlar hepimizin. Yıkılan, yok olan 80 milyonun ortak servetidir.

REKLAM

Şehirler altyapı ve mimari bakımdan ne kadar güçlü olursa olsun insana dair bir eksiklik varsa o şehir bir taş yığını olarak kalmaya mahkumdur.

Şehircilikte artık yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yerel yöneticilerden beklentiler de değişti artık.

Değişen şartlara ve toplumsal taleplere göre politika belirleme, belediyelerimiz için tercihten öte zorunluluktur.

Şehirlerde büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeleriyiz. Maddi kültür unsurlarına da sahip çıkmalıyız.

Genç dostu şehirler yaklaşımını çok önemli görüyorum.

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında son bir ayda meydana gelen felaketlere siyasi parti gözetmeksizin destek veren belediyelere teşekkür eden Erdoğan, siyasi rant devşirmeye çalışan muhalefete ise, 'Milletin ciğerini yaralayan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur.' ifadeleriyle tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder