Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ne altılı ne de 16'lı masa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu.





Konuşmasında muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler? Altılı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 16'lı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne altılı masa, ne 16'lı masa ne 1600'lü masa tuttu." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katıldı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.





Gençlere bakınca kendi gençliğini görmenin heyecanını yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla, bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğinizi, beraberliğinizi, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA'nın faaliyetlerinde emeği geçen herkese, tüm genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.





Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle, 340 bini aşan üye sayısıyla, yurtları, kıraathaneleri ve gençlik merkezleriyle ülkenin gurur abidesi kuruluşlarından olduğunu söyledi.





"Gönüllü kuruluşlarımız, artık hudutlarımızın çok ötesinde varlık gösteriyor"





İster ortaokul, lise, üniversite, ister iş hayatına atılmış olsun, hiçbir ayrım yapmadan tüm gençlere yönelik faaliyetler yürüten TÜGVA ile iftihar ettiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"TÜGVA'nın eğitim öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatına dokunan hizmetlerini takdirle karşılıyorum. TÜGVA'nın en önemli başarılarından biri de yurt dışındaki çalışmalarıdır. Bir dönem sadece ülkemizin sınırları içinde faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlarımız, artık hudutlarımızın çok ötesinde varlık gösteriyor. Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya ve Balkanlar'a kadar dünyanın dört bir ucunda Türk sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına, projelerine rastlıyoruz. Türkiye'nin sesini, nefesini ve yardım elini dünyanın en ücra köşelerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde zaman zaman TÜGVA'lı gençlerle de buluşma, kucaklaşma, hasbihal etme imkanı buluyoruz. Yurt içinde veya yurt dışında sizlerle bir araya her gelişimizde emin olun ülkemizin aydınlık geleceğine dair umutlarımız daha da büyüyor, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız daha da artıyor. Sizlerin ufku ve hayallerinin büyüklüğü karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor."









"Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz"





Gençlerin sadakati ve samimiyetlerini gördükçe kendilerini toparladıklarını, yüklerinin ağırlığının şuuruna vardıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:





"Gençler, sizi bizim iftihar kaynağımız, birilerinin de korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir. Gençler şunu unutmayın. Dağdaki teröristlere 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sürekli sizi hedef almasının, sürekli size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmasının sebebi de budur. Varsın onlar, sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz."





Erdoğan, eğitim alanında çok önemli bir boşluğu dolduran vakfın varoluş gayesine uygun şekilde iyiyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmalarıyla, mücadelelerine omuz vermeyi sürdüreceğine inandığını belirtti.





TÜGVA'lı gençlerle geçen senenin ekim ayında 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda birlikte olduklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinden 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği, "gençlik burada" sloganları eşliğinde birlik ve beraberliklerinin güçlendiği etkinlikteki kardeşlik ruhunu halen hatırladıklarını vurguladı.





"Ne altılı, ne 16'lı masa ne de 1600'lü masa tuttu"





O buluşmadaki sözleri ve ahitlerine uygun şekilde ülkedeki seçim sürecini başarıyla tamamladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:





"Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak kayda geçen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini tam bir demokrasi şöleni içinde yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik. Meclis'te Cumhuriyet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında da şahsımızın zaferle çıktığı seçimler, siyaset tarihimize bir dönüm noktası olarak yazıldı. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler? Altılı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 16'lı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne altılı, ne 16'lı masa ne de 1600'lü masa tuttu.





Gençler şunu unutmayın. Bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular. Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Ülkemizdeki sığınmacıların hedef gösterildiği provokasyonları gördük ama tüm bunlara rağmen her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmayı başardık. Sizlerin şahsında bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.





"Gelecek beş sene Cumhurbaşkanlığımdaki ustalık dönemi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız siz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz." dedi.





Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, gelecek 5 seneyi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığındaki ustalık dönemi olarak gördüklerini ve bu dönemdeki hedeflerinin Türkiye Yüzyılı'nın inşası olduğunu söyledi.





Erdoğan, son 21 yılda bunun alt yapısını kurduklarını, ulaşımdan savunmaya, üretimden sağlığa, eğitimden gençliğe her alanda Türkiye'nin eksikliklerini büyük ölçüde tamamladıklarını aktardı.





Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıdıklarının altını çizen Erdoğan, "Seçimlerden sonra kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk. Bakan yardımcılarımızı ve bürokratlarımızı buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyor, tüm adımlarımızı buna göre yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





"Gençler milletin ümididir" derken hamaset yapmadıklarını, hakikati dile getirdiklerini belirten Erdoğan, "Gençler geleceğimizin teminatıdır' diyorsak, Türkiye'nin teminatı sizler olduğu için bunu söylüyoruz. 'En büyük zenginliğimiz gençlerdir' derken, popülist beklentilerle değil tüm kalbimizle inandığımız için bunu dillendiriyoruz. Sizlere baktığımızda sizlerin pırıl pırıl parıldayan şu gözlerinizde neyi görüyorsak dilimizle de onu ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.





Ne 40 yılı aşan siyasi hayatı ne de 21 yıllık iktidarları döneminde kibirle, tekebbürle yaklaşmadıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Gençlerimize birilerinin dediği gibi 'Tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız, böyle davranacaksınız' asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri de çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. Seçim döneminde gençlerin 'demokrat dedesi' namıyla ortalıkta dolaşanların, iş gençlere güvenip görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastıklarının hepimiz şahidiyiz. Gençlerin sırtından geçinen bu tufeylilerin ne ülke gibi ne millet gibi ne de gençlerimizin meseleleri gibi bir gündemlerinin olmadığı aşikardır. Bunların tek derdi, gayri ahlaki yollarla getirildikleri koltuklarını korumaktır. İşte gördünüz, otobüsün üzerinden koltuk atıyor, öbürü bakıyorsun koltuğu bırakmamak için yapmadık iş bırakmıyor. Bizim böyle bir derdimiz elhamdülillah yok. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın, destek olmanın, onların dinamizmini, heyecanını, şevkini ülkenin ve milletin hayrına yönlendirmenin mücadelesini verdik, veriyoruz."





"Daima gençlerin yanında olduk"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, derslik sayısını 343 binden 620 bine, üniversite sayısını 76'dan 208'e, yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayısını 9'dan 469'a, toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 350'ye, araştırma ve geliştirme merkezi sayısını sıfırdan 1298'e ve tasarım merkezi sayısını sıfırdan 326'ya, teknopark sayısını 2'den 100'e çıkartarak, daima gençlerin yanında olduklarını bildirdi.





TÜBİTAK burs programlarıyla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardıklarını anlatan Erdoğan, STAR programıyla bugüne kadar 6 bin 60 öğrencinin 3 bin 200'ün üzerinde projede görev aldığı bilgisini verdi.





Erdoğan, Bireysel Genç Girişimci Desteği ile toplam 2 bin 140 şirket kurulduğunu aktararak, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere vadedilen cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ücretsiz 10 GB'lik internet sözünü tuttuklarını söyledi. Bir diğer seçim vaatleri olan Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşuna dair kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclise sunacaklarını ifade etti.





Deprem bölgesini, pilot bölge olarak belirledikleri bu banka ile depremzede gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız siz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz.





Önceki hafta en sonuncusunu İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'te ülkemiz gençliğinin nasıl büyük hedefleri olduğunu bir kez daha gördük. Hamdolsun, bir milyon 200 bine yakın genç, gelip gezdiler, ziyaret ettiler. Cumhuriyetimizin 100. yılına selam mahiyetinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de tertiplenen festivali çoğu genç, toplam 4,6 milyon insanımız ziyaret etti. İmkan verildiğinde, bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğine orada bir kez daha hep beraber şahitlik ettik."





Bu alanda yeni bir adım daha attıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisine inşallah 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olacak kongrenin sizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Spor alanında 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye-İtalya olarak inşallah beraber düzenleyeceğiz. Her iki uluslararası etkinliğin de siz gençlere hayırlı olmasını diliyorum."





"Dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışanlar gibi olmadık"

Gençlerin sözde demokrat dedesinin gençlere görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastığını gördük. Koltuğu bırakmamak için yapmadığı şey kalmadı.

Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır.

Gençlerimize tıpış tıpış gideceksiniz, böyle davranacaksınız demedik. Dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışanlar gibi olmadık.

Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız. Bu banka ile gençlerimizin ev kurmasına yardımcı olacağız.

Yemen'den Libya'ya birçok kardeş coğrafyada maalesef gerilim hakim durumda. Suriye'de bir yanda rejim bir yanda teröristlerin saldırılarına maruz kalan milyonlar yaşam mücadelesi veriyor.

Şu an itibarıyla Gazze'de su yok, ekmek yok gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları'na ters. Nerede Batı? Burada aldıkları bir tedbir var mı? Şimdi ABD uçak gemileri geliyor. ABD neresi? Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada?"

Orantısız şiddetin daha fazla şiddete daha fazla acıya, yıkıma neden olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, gazını kesmek insani değildir.

Örgütlerden farklı olarak devlet savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyorum.

Barışa hizmet etmeyen her adım savaşa destek vermektir. Biz bu çatışmaların bu saldırıların daha fazla büyümesini, bölgemize yayılmasını istemiyoruz.

Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmak için de çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Gençler şunu hiçbir zaman unutmayın en büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Demokrasimizin güvencesi sizlersiniz. Her biriniz tek başına bir Türkiye'siniz.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Bu özgüveni sizlerde görüyorum. Unutmayın altı ay kaldı. Altı ay sonra tarihi seçimler var. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün buraları geri alarak bu millete yerel yönetimlerde hizmet nedir göstermemiz lazım.