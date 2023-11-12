Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Arnavutköy'de inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temeli atılan ve 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Darülaceze Hizmet Şehri'nin açılışı bugün gerçekleştiriliyor.





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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/phXChhJw1z — Yeni Şafak (@yenisafak) November 12, 2023

İşte Erdoğan'ın açıklamalar;





Sevgili İstanbullular, Darülaceze ailesinin mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Bu önemli açılışta sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Darülacezeyi kurarak tüm insanlığa kazandıran Sultan Abdulhamid'i bir kez daha yad ediyorum.





İnancımız bize insanlığa özellikle ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapatılmayacağını söyler.





Darülaceze bizim için gurur kaynağıdır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sığınabilecekleri bir çatı olan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında alicenaplık vardır. İnsana sırf insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Modern kültürün dayattığı insan insanın kurdudur zihniyeti yerine yüce gönüllülük vardır.





Rabbim o güzel insanlardan razı olsun. İnancımız bize insanlığa, özellikle de ihtiyaç sahiplerine eser bırakanların amel defterinin vefatlarından sonra da kapanmayacağını söyler. Darülaceze böyle bir eser. 100 binden fazla insanımıza şefkat kapısı olan Darülaceze bizler için ilham kaynağıdır.





Burası din, kökken, ırk ayrımı yapmacan tüm düşkünlere sahip çıkan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında insana insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır.





Burada insanı eşrefi mahlukat olarak gören yüce gönüllülük vardır. Biz tapılacak bir varlık değiliz. Biz rabbimizden başka hiçbir güce tapmadık tapmayız. Bizde kula kulluk yok, sadece Allah'a kulluk var.





Finans kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar buranın arkasında olmasa burayı bitiremezdik. Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz.





Yaşlılık da bir imtihan meselesidir. Yaşlılığımızı nasıl geçireceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz.





"81 ilin tamamına eserlerimiz ile mührümüzü vurduk"





Siyaset yolculuğumuzda üstlendiğimiz tüm görevlerde bu anlayış ile hareket ettik. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet götürdük. 81 ilin tamamına eserlerimiz ile mührümüzü vurduk. Milletimize iyilik elini uzattık. Toplumun en dezavantajlı, dışlanmış kesimlerinden başlayarak herkesin refahını artırmaya çalıştık. Burada da bunu ispatlayacağız. Bakıma muhtaç olanlara daima sahip çıktık burada da sahip çıkacağız.





Evde bakım gibi pek çok hizmeti hayata geçirdik. Umut evleri ile, gündüz bakım evleri ile engellilerimize ve ailelerine destek olduk.





2002'de kamuya ait bakım merkezi sayısı 21'di, bugün 107. Kamu özel toplam 417 bakım merkezinde 36 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyoru. 2007'de hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetinde 560 bin vatandaşımıza 598 lira ödeme yapıyoruz.



