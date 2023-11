Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu şunu bil gidicisin gidici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen olağanüstü toplantı dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 raporuna tepki gösteren Erdoğan "Her meselede malum Avrupa Birliği'nin, bir defa Türkiye'ye bakışı ne yazık ki ters. Burada da yine o tersliği görüyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin bu tuzağına kesinlikle Türkiye olarak düşmeyiz, düşemeyiz. Avrupa Birliği, İsrail'in katliamında insanlık onurunu acaba görebildi mi, buna saygısı oldu mu? Bunları bizim tersten Avrupa Birliği'ne sormamız lazım" ifadelerini kullandı. Gazze’de terör devleti İsrail’in soykırımına destek veren ABD, İngiltere ve Fransa’ya isim vermeden yüklenen Erdoğan, "Bölgemiz on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı. Bu savaş, hilal-haçlı savaşına dönmeyecek. Çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalan ile hakikatin, mazlum ile zalimin, hak ile batılın savaşı haline gelmiştir." dedi.