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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Çevre bize Allah'ın emaneti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Çevre bize Allah'ın emaneti

19:065/06/2026, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havanın, suyun, toprağın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan,
"Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

https://nsosyal.com/post/128519892650443209


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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#Türkiye Çevre Haftası
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