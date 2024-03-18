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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:42 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:16 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Türkiye'den müzakere çağrısı: Her türlü role hazırız

Erdoğan, Türkiye'nin, Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile Rusya ilişkilerinde olumlu seyir artarak devam edecek"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Ukrayna
42 dakika önce
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