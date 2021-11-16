Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengizin ailesine taziye ziyareti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile vahşice öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengizin ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile vahşice öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Telefonla da görüşmüştü

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü. Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, 'Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah.' dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, 'Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah.' diye konuştu.


Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuşmuştu.

Sümeyye Erdoğan'dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
GÜNDEM
Sümeyye Erdoğan'dan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için Ataşehir'de anma töreni düzenlendi
OYNAT 01:09
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için Ataşehir'de anma töreni düzenlendi
Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.

Grup adına basın açıklaması yapan site sakini Övgü İnal, 'İstanbul'un en güvenli semtlerinden biri olduğunu düşündüğümüz, çocuklarımızı gece gündüz, gönül rahatlığıyla özgür bıraktığımız Ataşehir'e, güzel kızımız, kılıçla parçalanmaya, katledilmeye, ölmeye gelmedi. Tesadüfen buradan geçen herhangi birimiz, kardeşimiz, evladımız o şuursuzca sallanan, savrulan kılıca canımızı teslim etmek için yaşamıyoruz. En ağır bedeli Başak Cengiz kızımız ödedi ama bu saldırı hepimize yapıldı.

Bulunduğumuz şu noktada, daha iyi bir toplumda yaşayabilmemiz için, evlatlarımızın kaldırımlarda özgürce yürüyebilmeleri için hepimize sorumluluk düşüyor. Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli. Acımız, üzüntümüz, korkumuz, endişemiz çok büyük. Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eşsiz kalan nişanlısına, yakınlarına başsağlığı, gani gani sabır ve dayanma gücü dilerim.' dedi.

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler
FOTOĞRAF 40
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İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.<br><br>
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Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br>
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Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.<br><br>
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Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br>
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\"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı.
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'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'<br><br><br>Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.<br>
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O sırada Cengiz’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
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Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>
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OLAY<br><br>İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.
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Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.
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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam getirsinler. Pazar günü alıp gelecektim ben onu ancak cenaze arabasıyla getirdim. Görevi İstanbul'a çıkmasa evlenecektik" dedi. Kızının tabutuna sarılan acılı anne de "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.


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Dünyada eşine az rastlanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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