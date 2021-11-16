Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için Ataşehir'de anma töreni düzenlendi

Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.



Grup adına basın açıklaması yapan site sakini Övgü İnal, 'İstanbul'un en güvenli semtlerinden biri olduğunu düşündüğümüz, çocuklarımızı gece gündüz, gönül rahatlığıyla özgür bıraktığımız Ataşehir'e, güzel kızımız, kılıçla parçalanmaya, katledilmeye, ölmeye gelmedi. Tesadüfen buradan geçen herhangi birimiz, kardeşimiz, evladımız o şuursuzca sallanan, savrulan kılıca canımızı teslim etmek için yaşamıyoruz. En ağır bedeli Başak Cengiz kızımız ödedi ama bu saldırı hepimize yapıldı.



Bulunduğumuz şu noktada, daha iyi bir toplumda yaşayabilmemiz için, evlatlarımızın kaldırımlarda özgürce yürüyebilmeleri için hepimize sorumluluk düşüyor. Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli. Acımız, üzüntümüz, korkumuz, endişemiz çok büyük. Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eşsiz kalan nişanlısına, yakınlarına başsağlığı, gani gani sabır ve dayanma gücü dilerim.' dedi.