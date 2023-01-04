Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim tarihi öne çekilecek mi sorusuna yanıt
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne çekilecek mi' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim tarihi öne çekilecek mi sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" yanıtını verdi.

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