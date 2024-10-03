Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Burak Geniş'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı muharebe aracının manevrası esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine taziyelerini iletti.
Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı muharebe aracının manevrası esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.