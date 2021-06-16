Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen için anma mesajı

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cenazesi 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Erdoğan Necmettin öğretmeni andı

Necmettin öğretmenin şehadetinin dördüncü yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımda bulundu.

"Mekanın cennet olsun oğlum"

Erdoğan, mesajında "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" ifadelerini kullandı.

Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.



Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. pic.twitter.com/1lrWTz1DqT REKLAM June 16, 2021