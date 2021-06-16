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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen için anma mesajı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Necmettin öğretmen için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Necmettin öğretmeni andı.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cenazesi 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Erdoğan Necmettin öğretmeni andı

Necmettin öğretmenin şehadetinin dördüncü yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımda bulundu.

"Mekanın cennet olsun oğlum"

Erdoğan, mesajında "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" ifadelerini kullandı.

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