Necmettin öğretmensiz 4 yıl: Şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyü İlkokulu öğretmeni Necmettin Yılmaz; yaz tatili için ailesinin yaşadığı Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyüne giderken 16 Haziran 2017 Cuma günü Tunceli Pülümür Vadisinde hain terör örgütü PKK’nın eli kanlı teröristleri tarafından aracının kurşunlanıp yakılması sonrasında şehit edilmiş ve naaşı uzun aramalardan sonra 12 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli Pülümür çayında bulunmuştu.
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin dördüncü yılında hüzün yaşıyor.
DUALARLA YAD EDİLDİ
Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 4 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor. Acılı aileyi sevenleri de yalnız bırakmadı. Şehit öğretmenin vefatının yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ KİMDİR?
Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.
İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
SEKİZ AYLIK ÖĞRETMENDİ
Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.
Sekiz aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.
Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.
ADI GÖREV YAPTIĞI OKULA VERİLDİ
Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.
Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.