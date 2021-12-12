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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mesajı: Demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği “Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi”ne gönderdiği video mesajda, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla yalan ve dezenformasyonun da hızla yayıldığına dikkat çekti: Etkili denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Gelinen aşamada dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sosyal medya mesajı: Demokrasi için tehdit
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne (Stratcom Summit ‘21) video mesaj gönderdi. Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu önemli zirvenin hayata geçirilmesine vesile olan İletişim Başkanlığı’nı ve destek veren paydaşları tebrik etti.

DİJİTAL FAŞİZM TEYAKKUZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin sosyal ve beşeri hayatı derinden etkilediği bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • “Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden, insanımızı, özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz.”

ALGI OPERASYONUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünyadaki iyi örnekler ışığında, ihtiyaçlar çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun, kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olmayacağını vurguladıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

  • “Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar tarihi önemde birçok adım attık. Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yayımlayarak, ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren Stratejik İletişim Politika Belgesi’yle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ni de bu yönde atılmış bir diğer önemli adım olarak görüyorum. Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen, yetkin katılımcılarıyla stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”

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Bu hikayenin kahramanı sizsiniz

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın tüm Türkiye’de düzenlediği ve İzmir’de 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitaben konuşma yaptı.

2023 seçimlerine giden süreçte, parti teşkilatının ve çalışmalarının büyük öneminin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten bu yana AK Parti’nin girdiği tüm seçimlerde birinci parti olmasında partililerin büyük payı olduğunun altını çizdi. Erdoğan, “Unutmayın, bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen, yeniden büyük Türkiye’nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

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