Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sumud' mesajı: Haydut İsrail sivil gemileri vuruyor

21:1515/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıyı 'haydutluk' olarak niteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıyı 'haydutluk' olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı bombalı saldırılara değindi. Tunus açıklarındaki sivil gemilerin hedef alındığını vurgulayan Erdoğan, "Son saldırılar İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak maksadıyla Avrupa ve Afrika'nın çeşitli limanlarından onlarca gemi ve aktivistle birlikte yola çıktı.

İsrail, filonun seyrini akamete uğratmak ve caydırmak maksadıyla İHA'larla gemilere bombalı saldırılar düzenledi.

Filoya katılan en büyük gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi,
"Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Tunus limanlarında değil, açık denizde öngörüyorduk."
ifadelerini kullanmıştı.

Filo Delegasyonu kararlıktan ödün vermeyip seyrine devam edeceğini duyurdu.

Erdoğan'dan Sumud Filosu'na ilişkin ilk demeç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı bombalı saldırılara değindi.
Tunus açıklarındaki sivil gemilerin hedef alındığını vurgulayan Erdoğan,
"Son saldırılar İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır."
dedi.


