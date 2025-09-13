Yeni Şafak
Sumud Filosu Tunus'tan neden çıkamadı? Detayları Ersin Çelik aktardı

Sumud Filosu Tunus’tan neden çıkamadı? Detayları Ersin Çelik aktardı

10:23 13/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Sumud Filosu Tunus’tan neden çıkamadı?

Gazze'deki ambargoyu kırmak ve bölgeye insanı yardım ulaştırmak için Avrupa ve Afrika'nın çeşitli noktalarından hareket eden gemilerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan dahil olan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik son gelişmeleri aktardı.

Ersin Çelik, Tunus'ta gemilerin henüz kalkmamasına dair engellemeden ziyade aksaklıklar yaşandığını söyledi. Gemilerin denize açılacak nitelikte olmadığından dolayı Tunus hükümetinin izin vermediğini belirten Çelik, bu konuda müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Ersin Çelik, "Geldiğimiz noktada bir engel görünmüyor. Artık çıkılacak durumda. Bugün her şey netleşecek gibi." ifadelerini kullandı.


Tunus'ta blokaj mı var?

Tunus'ta çok sayıda aktivistlerin elendiğini belirten Çelik, bunun da sebebinin gemilerin yetersizliği olduğunu söyledi. Birçok gemide bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ersin Çelik, "Her şey birbirine bağlantılı. İspanya geldi Tunus'u alacak biz çıkacağız. İspanya Tunus'ta kaldı. Biz de çıkamıyoruz. Bloke olduk oradaki hazırlıklar sarktı diye. Daha Yunanistan gelecek. Bir filo olarak yola çıkılacak. Dünyanın gözü bu filoya dönmüşken sayıyı azaltmak istemiyor Sumud delegasyonu. Artık ben, eli kulağında diyorum." dedi.


