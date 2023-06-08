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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

22:20 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Bodrumspor'u Akhisar'da 2-1 mağlup eden Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un ardından Süper Lig bileti alan son takım oldu.

Süper Lig'e yükselerek yeni sezonda devlerle mücadele edecek olan Pendikspor'u Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





#Pendikspor
#Recep Tayyip Erdoğan
#Süper Lig
18 dakika önce
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