Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Rahatsızlığından dolayı bir süredir Maslak Acıbadem Hastanesinde tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce vefat etmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
- Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Yaşar Büyükanıt bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.