Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Yaşar Büyükanıtın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
GÜNDEM
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti

Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Maslak Acıbadem Hastanesinde tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar Büyükanıt

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce vefat etmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

  • Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Yaşar Büyükanıt bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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