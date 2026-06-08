Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici’yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici’yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici’yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum
” ifadelerini kullandı.
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