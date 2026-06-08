Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici’ye tebrik

“Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici’yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum