Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.