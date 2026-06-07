Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçimler için tebrik mesajı: Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallî idareler ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de bulunan 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Paylaşımında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçimlerden güçlü bir destekle çıktığını ifade eden Erdoğan, milletin teveccühüyle göreve seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca mahallelerinde hizmet etme yetkisi alan muhtarlara da başarı temennisinde bulundu.

Seçim sonuçlarının yerel yönetimlerde hizmet anlayışını güçlendireceğine işaret eden Erdoğan, göreve gelen tüm isimlere muvaffakiyet dileyerek, vatandaşların sandıkta ortaya koyduğu iradenin önemine vurgu yaptı.



