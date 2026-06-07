Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçimler için tebrik mesajı: Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçimler için tebrik mesajı: Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

22:057/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki beldeler ile 362 mahallede gerçekleştirilen mahallî idareler ara seçimlerinin ardından değerlendirmede bulundu. Seçim sonuçlarının AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın "ezici üstünlüğüyle" tamamlandığını belirten Erdoğan, seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlara başarı dileklerini iletti. Erdoğan, seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni ederek, sandıkta ortaya çıkan iradenin önemine dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın seçimlerde gördüğü desteğin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallî idareler ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de bulunan 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Paylaşımında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçimlerden güçlü bir destekle çıktığını ifade eden Erdoğan, milletin teveccühüyle göreve seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca mahallelerinde hizmet etme yetkisi alan muhtarlara da başarı temennisinde bulundu.

Seçim sonuçlarının yerel yönetimlerde hizmet anlayışını güçlendireceğine işaret eden Erdoğan, göreve gelen tüm isimlere muvaffakiyet dileyerek, vatandaşların sandıkta ortaya koyduğu iradenin önemine vurgu yaptı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#Tokat
#Nevşehir
#Gümüşhane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve KPSS puanı detayları