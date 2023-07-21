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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı olarak hedefe kitlendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ziyaretinin ardından yurda dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genel seçim gecesi yerel seçimler için çalışmalara başlandığını belirten Erdoğan, Ekim başında yapılacak Kongre'nin yerel seçimler için işaret fişeği anlamı taşıdığına dikkat çekti. Genel seçimler sonrası seçimi kaybetmenin getirdiği stresi yönetemeyen CHP'nin kaos içerisinde olduğunun hatırlatılmasının ardından Erdoğan, CHP gibi bir dertlerinin olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın hedefe kitlendiğini söyledi.

12:58 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ziyaretinin ardından yurda dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Genel seçim gecesi yerel seçimler için çalışmalara başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim başında yapılacak Kongre'nin yerel seçimler için işaret fişeği anlamı taşıdığına dikkat çekti.


Yapılacak kongrede mevcut yönetimde bir yenilenmeyi yapacağının sinyalini veren Erdoğan,
"Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız.
Bazı yerlerde adaylıklar sebebiyle boşalmalar olmuştu. Bu boşalmaların olduğu illerimizin de süratle bütün başkanlarını atadık. Gerek ana kademe gerek kadın kollarında bu atamalarımızı yaptık. Diğer taraftan çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçimler sonrası seçimi kaybetmenin getirdiği stresi yönetemeyen CHP'nin kaos içerisinde olduğunun hatırlatılmasının ardından, CHP gibi bir dertlerinin olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın hedefe kitlendiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bizim CHP gibi bir derdimiz, sıkıntımız yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak hedefe kilitlendik ve nerede, nasıl isimler bulacağız buna çalışıyoruz."
dedi.

Ekim'de ki büyük kongreye tekrar dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde ki çalışmalar için Kongre'nin büyük güç kaynağı olacağına şu sözlerle ifade etti:

  • "Yerel seçimlerde sadece parti iş görmüyor, adaylar büyük önem arz ediyor. 30 büyükşehir, 51 il ve ilçe belediyelerinde gayet güzel bir çalışma ve isabetli isimler bulmak suretiyle inşallah hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Teşkilatımız çalışıyor, bu çalışmalar üzerinden biz çalışmalarımızı zenginleştirerek devam ettiriyoruz."




#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#Kongre
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