Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı olarak hedefe kitlendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu ziyaretinin ardından yurda dönerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Genel seçim gecesi yerel seçimler için çalışmalara başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim başında yapılacak Kongre'nin yerel seçimler için işaret fişeği anlamı taşıdığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçimler sonrası seçimi kaybetmenin getirdiği stresi yönetemeyen CHP'nin kaos içerisinde olduğunun hatırlatılmasının ardından, CHP gibi bir dertlerinin olmadığını ve Cumhur İttifakı'nın hedefe kitlendiğini söyledi.
Ekim'de ki büyük kongreye tekrar dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde ki çalışmalar için Kongre'nin büyük güç kaynağı olacağına şu sözlerle ifade etti:
- "Yerel seçimlerde sadece parti iş görmüyor, adaylar büyük önem arz ediyor. 30 büyükşehir, 51 il ve ilçe belediyelerinde gayet güzel bir çalışma ve isabetli isimler bulmak suretiyle inşallah hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Teşkilatımız çalışıyor, bu çalışmalar üzerinden biz çalışmalarımızı zenginleştirerek devam ettiriyoruz."