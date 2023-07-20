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CHP iç savaşla boğuşurken İYİ Parti aday belirleme çalışmalarına başladı: Tek başımıza seçime girecek gibi hazırlanıyoruz

CHP'de yaşanan 'gizli toplantı' krizi büyürken, ittifak ortakları İYİ Parti yerel seçimlere hazırlanmaya başladı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, "Seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık" dedi.

13:47 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'de genel başkanlık kavgası devam ederken İYİ Parti seçim hazırlıklarına başladı.

CHP'de genel başkanlık kavgası devam ederken İYİ Parti seçim hazırlıklarına başladı.

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından dağılan Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin taraflardan bir açıklama gelmedi.

Partililer tarafından istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı olanların gizlice düzenlediği toplantıyla sarsılırken İYİ Parti'den yerel seçim adımı geldi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yerel seçimlerde partinin 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde planlama yapıldığını belirtti.

'Tek başımıza girecekmiş gibi çalışmalara başladık'

Akburak,
"Belediye başkan adaylarının belirlenme süreci için ekiplerin hazırlandığını ifade etti. Burak Akburak, "Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık. Doğru ve kazanacak adayla ilerlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
diye konuştu.


#İYİ Parti
#CHP
#Yerel Seçim
#Aday
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