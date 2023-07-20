CHP iç savaşla boğuşurken İYİ Parti aday belirleme çalışmalarına başladı: Tek başımıza seçime girecek gibi hazırlanıyoruz

CHP'de genel başkanlık kavgası devam ederken İYİ Parti seçim hazırlıklarına başladı.
Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından dağılan Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin taraflardan bir açıklama gelmedi.
Partililer tarafından istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı olanların gizlice düzenlediği toplantıyla sarsılırken İYİ Parti'den yerel seçim adımı geldi.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yerel seçimlerde partinin 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde planlama yapıldığını belirtti.