Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri sona erdi

Hamza Dağ'dan 'Millet İttifakı sosyal medyayı domine mi ediyor?' sorusuna yanıt: Hesapların yüzde 40'ı bot

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. Millet İttifakı'nın sosyal medyayı domine edip etmediği yönündeki soruya yanıt veren Dağ, 'Buna katılmıyorum. Birileri bot hesaplar üzerinden 'Help Turkey' etiketi oluştururken biz 'Stop Turkey' etiketi ile bot hesapları yerle bir ettik.' dedi. Dağ, Twitter'daki hesapların yüzde 40 civarının bot hesaplardan oluştuğunu ve sol cenahın 'kavramsallaştırma' konusunda iyi olduğunu söyledi.