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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın çocuklarla sohbeti gülümsetti Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından TBMM'nin bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun, "Ben sigara kokusunu hiç sevmiyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diyerek yanıt verdi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti

Öğle saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katıldı.

Burada gündeme ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından TBMM'nin bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun, 'Ben sigara kokusunu hiç sevmiyorum' sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım' diyerek yanıt verdi.

"HERKESİN ELİNDEN PAKETİNİ ALIRIM"

Miniklerle uzun süre sohbet eden Erdoğan, bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" ifadelerini kullandı.

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TEK TEK SOHBET ETTİLER

Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

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