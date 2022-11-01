Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında programı yoğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Kasım ayında da devam edecek. 4 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8 Kasım'da ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, Kasım ayında iki kritik zirveye de katılacak.

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