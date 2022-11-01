Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında programı yoğun

İstanbul ve Ankara'nın ev sahipliğinde NATO gündemiyle gerçekleşecek görüşmeler, önce Özbekistan, ardından da Endonezya'da düzenlenecek kritik zirveler... Küresel meselelere çözüm arayışlarında gözler, Kasım ayında da Türkiye'nin masada yer aldığı toplantılarda olacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım'da İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
ERDOĞAN'DAN NATO DİPLOMASİSİ
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve terörle mücadelede atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.
- NATO gündemiyle gerçekleşecek bir sonraki görüşmenin adresi Ankara olacak. Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile 8 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelecek.
Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci kapsamlı olarak ele alınacak.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.