Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kasım ayında programı yoğun
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında programı yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Kasım ayında da devam edecek. 4 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8 Kasım'da ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, Kasım ayında iki kritik zirveye de katılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kasım ayında programı yoğun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İstanbul ve Ankara'nın ev sahipliğinde NATO gündemiyle gerçekleşecek görüşmeler, önce Özbekistan, ardından da Endonezya'da düzenlenecek kritik zirveler... Küresel meselelere çözüm arayışlarında gözler, Kasım ayında da Türkiye'nin masada yer aldığı toplantılarda olacak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım'da İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

ERDOĞAN'DAN NATO DİPLOMASİSİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve terörle mücadelede atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

  • NATO gündemiyle gerçekleşecek bir sonraki görüşmenin adresi Ankara olacak. Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile 8 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelecek.

Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci kapsamlı olarak ele alınacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

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