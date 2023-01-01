Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere ilişkin açıklaması sonrası gözler altılı masaya çevrildi: Yıpranacak diye adayları yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle beraber altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayamaması yönelik tartışmalar arttı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayamamasını YouTube'da yayınlanan Hafıza programında eleştirdi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını yıpranmaması için açıklanmadığını belirten Kaynak, "Bir kaç ayda yıpranacak birinin bu ülkeye nasıl bir katkısı olur" dedi.
15:36 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Altılı masa seçimlere 4 ay kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadı
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken tartışmalar ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından muhalefetin adayını belirleyememesine eleştiriler yükselmeye başladı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik altılı masanın adayını açıklayamamasına ilişkin,
"Seçimlere 4 ay var. Altılı masanın şu anki tartışmalarının sebebi sıkışmaları"
ifadelerini kullandı.
'YIPRANACAKSA NASIL KATKI SAĞLAYACAK'
Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak konuya ilişkin,
"Bu o kadar kötü bir durum ki. Karşıdakilerin hepsi gösterilerin adayın özelliğini anlayamadı. Biz neden erken aday gösterelim demişlerdi. Birkaç ayda yıpranacak adayın bu ülkeye nasıl bir faydası olur? Kendi dediği adayın niteliklerinden hiç bahsetmiyor. Kendileri adayların hangi özelliğini arıyor"
ifadelerini kullandı.
'RECEP TAYYİP ERDOĞAN YIPRANMADI MI?'
Altılı masaya yönelik Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik,
"14 Mayıs'ı baz alırsak toplam 4 ay var seçimlere. Altılı masanın sıkışmasının sebebi bu. Yıpranacak diye aday göstermiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor hiç mi yıpranmadı. Devlet Bahçeli 6 aydır adayımız belli kararımız net diye miting yapıyor"
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