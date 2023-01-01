Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere ilişkin açıklaması sonrası gözler altılı masaya çevrildi: Yıpranacak diye adayları yok

"Bu o kadar kötü bir durum ki. Karşıdakilerin hepsi gösterilerin adayın özelliğini anlayamadı. Biz neden erken aday gösterelim demişlerdi. Birkaç ayda yıpranacak adayın bu ülkeye nasıl bir faydası olur? Kendi dediği adayın niteliklerinden hiç bahsetmiyor. Kendileri adayların hangi özelliğini arıyor"