Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün aynı zamanda Kadir Gecesi'ni de idrak ediyoruz. Mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bu mukaddes günleri Filistin halkı başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde izzet mücadelesi veren tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanınız istirham ediyorum. Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin temelinde yer alır. Bu kavramlar tarihimizin köşe taşları oluştur. Ahi teşkilatlarımız, loncalarımız yalnızca işverenin çalışanın hakkını korumakla kalmamış aynı zamanda sosyal nizamın da en önemli teminatlarından birini teşkil etmiştir.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekçiler İle İftar Programı'nda duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Gündem / Politika





"1 MAYIS'I RESMİ TATİL İLAN ETTİK"

Tarihimiz erdemlerle güzelliklerle doldur. Biz de bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimizden beri çalışanın hakkını vermeye gayret ettik. İşçilerimizin memurlarımızın sendikalarımızın ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Son dönemde devrim niteliğinde adamlar attık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmasını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden biz uygulamaya koyduk. Başörtü yasağını kaldırarak, kadınları çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Çalışanlarımız cuma ve hac izninden yararlanabiliyor. Memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde haklarını biz düzenledik. 2025 yılı ocak ayı itibariyle enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43 bin 700 liraya yükseltmiş oldu. Reel olarak yüzde 266 oranında nominal olarak 112 kat arttı. Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorununu çözüme ulaştıracağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Bu süreci de bu dönemde tamamlayacağız.

ÖZEL'E TEPKİ: ŞUNU BİLİN KAYBEDECEKSİNİZ!

Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz. Ne yapıyor? Tek tek TV'leri medya guruplarını şikayet ediyor. Bizim kültürümüzde bu tür bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun bunların eline bizi düşürmesin.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekçiler İle İftar Programı'nda duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Gündem / Politika





RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU