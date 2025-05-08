Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleri ile ilgili hazırlıklarını ta-mamladıklarını söyledi. Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, “48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz” dedi. Erdoğan, İzin süreçlerinin kısalmasıyla birlikte tahsis ettiğimiz ve edeceğimiz kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.





CESARET EDEMİYORLAR

Erdoğan şöyle devam etti: “Dikkat ederseniz gelişmelerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş. Bakın üzülerek söylüyorum. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar. Hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar. Daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar.”





ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ

Kafasını kuma gömerek, görünmez olduğunu zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, “Onlar enerjilerini boşa harcarken, biz şu an yaptığımız gibi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı’nın inşasına sarf etmiş durumdayız. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye’nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle, tehditle, sorumsuz siyasi söylemlerle değil, burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz. Yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz” ifadesini kullandı.





MAZLUMLARIN KANLARINDAN BESLENİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabetin daha da sertleşip, daha yıkıcı bir hal alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsinde enerji, belirleyici role sahiptir. Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri, enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları, kendi güvenlikleri, kendi gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir.”





Arz güvenliği beka meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür” dedi. “Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın kimi yerlerinde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızda tekabül ettiği vazgeçilmez yeri bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyamız büyüyor, ekonomiler gelişiyor. Buna bağlı olarak enerji talebi de hızla artıyor. Bilhassa gelişmekte olan ekonomiler hem geçmişi telafi etmek hem de belli bir kalkınma düzeyine ulaşabilmek için dünya ortalamasının da üzerinde büyüme oranları kaydediyor. Bu tabiatta da hissedilmektedir. Enerji ihtiyacının her gün arttığı bir tabloda zaten küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya olan doğal çevreye yeni riskler eklenmektedir.”





Enerjide hedef ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı temel verileri paylaşmakta fayda gördüğünü belirterek, 20 yılda ülkenin enerji ihtiyacının 3 katına çıktığını bildirdi. Elektrik talebinin 2035’e kadar en az yüzde 50 oranında artacağını öngördüklerine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay şu an yüzde 70 düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar civarında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz bu ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek nihai olarak da Türkiye’yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır. Ülkemizin geniş yenilenebilir enerji potansiyelinin daha fazla kullanılması ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin mümkün olan en üst seviyeye ulaştırılması enerji stratejimizin temel unsurlarını teşkil ediyor.”



