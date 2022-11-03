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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün akşam saatlerinde resmi ziyaret için Azerbaycan'a gidecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycana gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyareti kapsamında yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı'na Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile başkanlık edecek Oktay, iki ülke özel sektör iş insanlarının katılacağı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda yer alacak.

Oktay aynı gün, Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'ni, Fahri Hiyabanı Mezarlığı'nı, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Eğitimden gıda ve enerji güvenliğine, ticaretten ulaştırma ve haberleşmeye kadar birçok alanda mevcut ve olası iş birliği konularının ele alınacağı KEK toplantısına, Oktay'ın yanı sıra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve bazı bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, DEİK Başkanı Nail Olpak, YÖK Başkan Vekili Haldun Göktaş, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de katılacak.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 Kasım'da Dağlık Karabağ bölgesine geçerek Şuşa'daki tarihi mekanları ve kültür varlıklarını ziyaret edecek.

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