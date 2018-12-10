Oktay: Enflasyonla mücadelede her türlü tedbiri alacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Fuat Oktay, "Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarı küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Sıkılaşan finansal şartlar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı doğru güncellenmiştir. 2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk." dedi.

"AK Parti iktidarlarımız döneminde makro politikalar ve yapısal reformlar sayesinde ekonomimizi büyüterek ülkemizi bir üst lige yükselttik." diyen Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Kadınlar başta olmak üzere iş gücüne katılım oranının yanında istihdam seviyesi de sürekli olarak artmaktadır. Devletimiz çalışanını, işçisini koruyan bir tavır sergilemektedir. İstihdam piyasasını desteklemek üzere sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok tedbiri hayata geçirdik. 2018 yılında yeni ekonomik programda öngördüğümüz şekilde ekonomimiz dengeye girmiştir. Türkiye'de daha güçlenen ekonominin toparlanmasının sağlanması sağlıklı büyüme hedeflerine uyumluluk arz etmektedir. Üretim ve ihracat yapımızı, düşük teknolojik yapıdan ısrarla orta ileri teknolojik yapıya taşıma kararlılığındayız."

"Enflasyonla mücadele sürecek"

Fuat Oktay, "Enflasyonla mücadelede en önemli hedeflerimizden birisidir. Yüksek enflasyonla yaşamanın bilincindeyiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette enflasyonu düşürme mücadelemizde kararlı bir mücadeleye sahibiz. Mümkün olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Serbest piyasa ekonomisinin verimli şekilde işlerliğini sağlamak üzere denetleyici, düzenleyici uygulamalarla piyasa aktörleri arasında dengeyi korumak ve kollamak amacımızdır. İhtiyatlı maliye politikaları, mali disipline verdiğimiz önem, yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde sürdürdüğümüz kararlı mücadelede önemli iyileşmeler sağladık. Başarılı ve ihtiyatlı maliye politikaları sayesinde faiz giderlerinin gayri safi yurtdışı hasıla oranı düşürülmüştür." diye konuştu.

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"Sosyal politikalar devam edecek"

"2002 yılında her 100 TL'lik vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası faize giderken 2019'da yaklaşık yüzde 16'sı faize gidecektir. İstihdamı arttırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizi uygulayacağız. Bütçeden faize harcanan kaynakları azaltırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal kaynakları sürekli arttırdık. Sosyal yardımlar alanında korumaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardımların sunulması, kimsesiz çocuklara eğitici hizmetleri, aile sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını sağlamaya amaçladık."

"Yolsullukla mücadelede kat kat mesafeler aldık"

Oktay, "Yoksullukla mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımda bulunduk. Sağlıkta, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması için önemli adımlar attık. 382 bin engelli vatandaşımızın istihdamını sağladık. İktidar olarak daima şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından 23 bin 139 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Kadın ve gençlerimizin istihdamını destekledik. Kadın istihdamımız 3 milyon 375 bin kişi artmıştır. Kadın istihdamını yüzde 62 oranında arttıran ülkemiz OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıraya yükselmiştir." dedi.

Üniversite sayısı 200'ü geçti

"Bütçemizde en yüksek payı 161 milyar TL ile eğitime ayırdık." diyen Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayırdığımız kaynaklarının artmasıyla birlikte okullaşma oranı artmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere 68 bin 471 okulumuzda 1 milyon 126 bin 821 öğretmen ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde 12'ye düşmüştür. Öğretmen doluluk oranları yükseltilmiştir. Üniversite sayımız 207'ye ulaşmıştır.Bundan sonraki çalışmalarımız artık niteliğin daha da üst seviyeye çıkartılması olacaktır. Yurt ve burs imkanlarını da arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Öğrencilerin burs ve kredi miktarı arttırıldı

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü.