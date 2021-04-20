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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli Kovid-19 aşısının koordinatörüyle görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışması koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile bir araya geldi. Toplantıda, en geniş insan deneylerinin yapılacağı faz-3 aşamasının planlanması, çalışılacak yöntem ve gerekli protokol taslakları görüşüldü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan yerli Kovid-19 aşısının koordinatörüyle görüşme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Ünal ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, en geniş insan deneylerinin yapılacağı faz-3 aşamasının planlanması, çalışılacak yöntem, gerekli protokol taslakları ve alınması icap eden önlemler ele alındı.

Görüşmede Oktay, aşı çalışmalarının bir an önce neticelendirilerek Türkiye'nin kendi aşısına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Aşıya erişim sağlayamayan bölgeler için şans olacak"

Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin aşıya ihtiyaç duyduğunu belirten Oktay, "Aşıya erişim sağlayamayan ciddi bir coğrafya var. O bölgeler için de iyi bir şans olacak. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımız için hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

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