Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer'i kabul etti: İşbirliği masada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer'i kabul etti: İşbirliği masada

16:0130/04/2026, الخميس
AA
Sonraki haber
Ankara'da kritik görüşme.
Ankara’da kritik görüşme.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer ile yaptığı görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile 2026 AGİT Dönem Başkanlığı kapsamında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, karşılıklı ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile İsviçre'nin 2026 AGİT Dönem Başkanlığı çerçevesinde işbirliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca sağlık, bilim, siber güvenlik ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İsviçre ile ikili ilişkilerimizi çok boyutlu bir zeminde ileriye taşıma irademize katkılarından dolayı Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum"


#Cevdet Yılmaz
#isviçre
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
