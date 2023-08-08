Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufa önem vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da 2023 Yılı 2.Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.





Yılmaz konuşmasında, Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama ele alındı. Siyasi tarafta belirsizlik kalktı, istikrar ortamındayız. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor." ifadelerini kullandı.





3.5-4 saatte ifade edilen görüşleri detayları ile burada tekrarlayamam ancak bazı genel hususları özellikle üzerinde durulan hususları paylaşmak istiyorum.





Dünya ile ilgili Türkiye şartları ile ilgili değerlendirme yaptılar. Dünyanın da bölgemizin de zorlu dönemden geçtiğinin altını çizdiler, pandemiden savaşlara, büyük bir deprem afetine varıncaya kadar son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar ifade edildi. Aynı zamanda içinden geçtiğimiz sürecin fırsatların da altı çizildi.





Doğru politikalar izlememiz gerektiği hususunda genel bir anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim.





'Hedefimiz istikrarla büyüme'

Hepimizin kamusuyla özel sektörüyle temel hedefimiz istikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak bu genel hedefimiz. Büyümeyi istikrarlı bir şekilde ve ortamda gerçekleştirmek önemli burada da üzerinde en fazla durulan hususlardan biri serbest piyasa ve rekabetin esas olduğu.





Güçlü işleyen bir hukuk sistemi içinde hedeflere ulaşmamızın altı çizildi. Finansal istikra ve fiyat istikrarın altı çizildi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sağlamak sosyal anlamda da son derece kıymetli, enflasyonla mücadele edilmesi gerektiği, sabırla yapılması gerektiği noktasında genel bir fikir birliği olduğunu ifade edebilirim.





En önemli hususlardan biri geçtiğimiz aylarda yaşadığımız seçimler sonra siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmış olması, güven ve istikrarın pekiştirilmesi hususu. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor.





Burada siyasi tarafta belirsizlikler ortadan kalktı, istikrar ortamındayız buna ilave olarak teknik anlamda belirsizliklerin azaltılmasında çok arkadaşımız vurgu yaptı. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Programın önemli işlev göreceğini kabul ettiğimizi ifade edebilirim.





Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı, arzı artırıcı politikaların önemi üzerinde duruldu. Gıda konusu üzerinde özellikle birçok arkadaşımızın vurgu yaptığını söyleyebilirim. Konut arzının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi noktasında önemli görüşler ifade edildi.





Kamuda daha fazla tasarruf alınması yönünde beklenti ifade edildi. Cumhurbaşkanlığımızın bir genelgesi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın bir çalışması var önümüzdeki dönemde paylaşacağız.





Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler ifade edildi. Cari açık bir tasarruf açığıdır. Yatırımları finanse etmek için kullandığınız iç tasarruf arasındaki fark kadar dış tasarruf kullanmak zorunda kalırsınız bu da cari açığı doğurur. İç tasarruf oranlarını artırdığımızda cari açığı da aşağı çekmiş olacağız.





Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli ve milli üretimi desteklemeli, ara malların yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz şeklinde görüş birliğinin olduğunu ifade edebilirim.





Vergi konuları dile getirildi. İşvereni ile işçisi ile muhasebecisi ile toplumun bütün kesiminde vergi reformu beklentisi olduğunu söylememiz lazım. Vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük beklenti olduğunu ifade etmeliyim. Sosyal adaleti sağlayan, kamunun gelirlerini istikrarlı bir şekilde devam ettiren vergi reformuna ihtiyaç olduğunu toplum kesimleri ifade ediyorlar.



