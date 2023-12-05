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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türk-Türkmen Hükümetlerarası toplantısı için Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere uçakla Türkmenistan'a gitti.

Semih Bozkuş
23:35 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:38 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'a gitti.

7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak olan Yılmaz, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Koçmollayev, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyareti kapsamında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.

Atdayev ile 7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık yapacak ve komisyon protokolünün imza törenine katılacak olan Yılmaz, 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yapacak, Türk-Türkmen İş Forumu'nda konuşacak.



#Türkmenistan
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
#7. Dönem Türk-Türkmen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı
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