Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türk-Türkmen Hükümetlerarası toplantısı için Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vietnam Başbakanı Chinh ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, "Savunma sanayi ve gıda gibi alanlar başta olmak üzere potansiyel taşıyan alanlarda iş birliğimizi geliştirerek ikili ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık" dedi.