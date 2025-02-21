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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Uslu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Uslu için taziye mesajı

10:5721/02/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Mustafa Uslu
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