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ÇANAKKALE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir Çanakkale haber

'Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir'

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sağlık lojmanlarının temel atma törenine katılan Turan önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir. Mecliste yemin töreni var, devletin başkanı geliyor, parti ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı düşmanlığından başka hiçbir bir gündemi olmayan adamların bu siyasette millet defterini dürecek" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sağlık lojmanlarının temel atma törenine katılan Turan, Bozcaada'yı Türkiye'de herkesin tanıyıp gelmek isteyeceği bir yer haline getirmek istediklerini söyledi.

Turan, sağlık alanında da yatırımların devam edeceğini anlatarak, ''Bugün de sağlık çalışanlarımız için 12 daireden oluşan lojmanlarımıza kavuşuyoruz. Bozcaada'mıza aile sağlığı merkezi ve aile hekimliğine ilaveten ayda 3 defa iç hastalıkları uzmanı gelmeye başladı.'' diye konuştu.

"Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir"

''Diğer partilerimiz de bizimle yarışsınlar, daha iyisini yapsınlar. Kendi kavgalarını bıraksınlar. Adamın 500 tane delegesi imza atmış, 'Görevi bırak.' demiş, bırak kardeşim o zaman. Bırak, adam gibi yarışalım. Gerginlikle, kavgayla sürekli aynı meseleyi tartışmak olmaz. Arkadaş, cumhurbaşkanından başka senin hiç işin yok mu? Hiç gündemin yok mu? Bu milleti aşağılayan bir tarzdır bu. Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir. Mecliste yemin töreni var, devletin başkanı geliyor, parti ayağa kalkmıyor. Cumhurbaşkanı düşmanlığından başka hiçbir bir gündemi olmayan adamların bu siyasette millet defterini dürecek.''

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