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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla mücadeleyi milli bir vazife olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"nde konuşuyor

12:55 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"nde konuşuyor.


Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkeyiz.

Doğru ve güvenilir habercilik demokrasi için hayati bir rol oynamaktadır

Ülkemizi ve kurumlarımızı yıpratma girişimleri çok boyutlu saldırılarla yürütülüyor. Türkiye bugünkü gibi güçlü olmasaydı saldırılarla da karşı karşıya kalmayacaktı

Türkiye maksatlı yalan bilgiye, dezenformasyona, dünyada en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor.

Dezenformasyonla mücadeleyi milli bir vazife olarak görüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...



#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Ankara
12 dakika önce
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