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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15'te toplanıyor. Kabinenin ana gündemi ise deprem olacak. Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak.

07:47 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Foto: İHA.

Foto: İHA.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.


Kalıcı konutların inşası


Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.


Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.


Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri


Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.


Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

#Kabine Toplantısı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
1 saat önce
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
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