|
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemindeki konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları, ramazan ayında yapılacak denetimler ile seçim güvenliğine dair önlemlerin görüşüleceği belirtildi.

16:16 - 4/03/2024 Pazartesi
DHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemindeki konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.13'te başlayan toplantıya bakanlar katıldı.

Toplantıda, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları, ramazan ayında yapılacak denetimler ile seçim güvenliğine dair önlemlerin görüşüleceği belirtildi.

Ayrıca, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sinop Ramazan imsakiyesi 2024 imsak - iftar vakti - iftar saati