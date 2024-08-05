Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yaklaşık dört saatin ardından sona erdi.
Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündemi de bu oldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon iyice yükseldi.
Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşuldu.
Terörle mücadele operasyonları değerlendirildi
Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele oldu.
Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alındı.
Ekonomik gelişmeler ele alındı
Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme geldi.
Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşüldü.