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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da başlayan toplantıda, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olması, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin görüşüleceği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes çabaları ve sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifi ile ilgili konuların ele alınacağı kaydedildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

16:22 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:44 - 4/06/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başladı.

başlayan toplantıda, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olması, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin görüşüleceği belirtildi.


Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.


Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.


Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes çabaları ve sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifi ile ilgili konuları da gündemde olacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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