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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Yeni tedbirler gelecek mi?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak. Artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler masada olacak. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Yeni tedbirler gelecek mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü saat 15'te başlayacak olan kabine toplantısında koronavirüs rakamları ele alınacak. Haber Global'in aktardığına göre; Yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını bulacak. Ayrıca yüz yüze eğitim de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam edecek demişti. Son rakamlar ele alınacak. Ekonomi de gündemde olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak. 30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

Aşılı vakalar mercek altında
KORONAVİRÜS
Aşılı vakalar mercek altında

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze Eğitim de Kabinenin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyatla mücadele, Kabine Toplantısı'ndaki bir başka önemli başlık. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devam eden operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirecek. İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek.

Akar'ın Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşanan Navtex krizi sonrası bölgedeki duruma ilişkin de Kabineyi Bilgilendirmesi bekleniyor.

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