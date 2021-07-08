Cumhurbaşkanlığı seçimi için şaşırtan iddia: Kılıçdaroğlu bana oy vermedi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini gönülsüzce aday gösteren Kılıçdaroğlu’nun oy da vermediğini iddia etti. İnce, Tekirdağ’da CHP liderine “Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye Halk TV’ye Muharrem İnce’yi çok çıkartmadınız? Neden bana oy vermediniz” diye sordu. İnce’nin bu ifşaatının ardından “Kılıçdaroğlu, Demirtaş’a mı yoksa Akşener’e mi oy verdi?” yorumları yapıldı.

Nur Banu Aras 08 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2021, 04:21 Yeni Şafak