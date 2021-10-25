Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşüremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 büyükelçinin geri adım atmasıyla ilgili açıklamada bulundu

Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir." dedi.

"TÜRKİYE KRİZ ARAYIŞINDA DEĞİLDİR"

"Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez." ifadelerini kullanan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diplomasi, bir milletin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak için yapılır. Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır. Kimseyle kriz arayışında değildir. Karşılıklı çıkar ve saygı esasına binaen her alanda büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

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