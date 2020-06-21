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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sirte ve Cufra'nın Hafter'den temizlenmesi gerekir

Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız" dedi. Kalın, Türkiye'nin 'sürdürülebilir bir ateşkes' sağlanabilmesi için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'yı boşaltması gerektiğini savunan UMH'nin bu duruşunu desteklediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Fas'ta 2015 yılında varılan siyasi antlaşmaya göndermede bulunan Kalın, Libya'da herkesin 2015'teki pozisyonlarına geri dönmesi halinde bir ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

Kalın, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, "sürdürülebilir bir ateşkes" sağlanabilmesi için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'yı boşaltması gerektiğini savunan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu duruşunu desteklediğini ifade etti.

NATO'NUN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Kalın, Fransa'nın Hafter'i destekleyerek NATO'nun güvenliğini tehlikeye attığına işaret ederek, "Libya'da biz meşru hükümeti destekliyoruz. Fransız hükümeti ise gayrimeşru bir savaş baronunu destekliyor ve NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

  • "Tüm bunlar ortadayken hala bizi suçluyorlar, bizi eleştiriyorlar. Biz burada meşru isimlerle çalışıyoruz. Tüm bu bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir."

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"HAFTER'İN İÇİNDE BULUNDUĞU MÜZAKEREYİ DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Hafter'i eleştiren Kalın, "En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmalarını, gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu. UMH, Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek. Onların analizinden çıkardığımız sonuç bu ve biz bunu destekliyoruz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "savaşı finanse etmekle" suçlayan Kalın, BAE'nin Arap-İslam dünyasındaki rolünden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırı girişimlerini "aptalca" diye niteledi.

"LİBYA HÜKÜMETİ İSTEDİĞİ SÜRECE ORADA OLACAĞIZ"

Kalın, Mısır'a ilişkin olarak da Ankara'nın, Kahire'nin Mısır-Libya sınırı konusundaki "meşru" güvenlik endişelerini anladığını ancak Hafter'i desteklemenin "yanlış bir politika" olduğunu dile getirdi.

  • İbrahim Kalın, Türkiye'nin Libya'daki geleceğine ilişkin soruya, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız." yanıtını verdi.

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İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi.
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